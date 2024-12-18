«Нажималь кнопку»: Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова, ВИДЕО

В Подмосковье задержали завербованного украинскими спецслужбами подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
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