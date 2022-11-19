"Статистика показывает, что в этом году с начала войны в Эстонии наметился тренд на отказ от русских фамилий", - сообщает rus.
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