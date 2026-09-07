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Видеообзор матчей первого раунда English Open 2026

Видеообзор матчей первого раунда English Open 2026

Смотрите видеоповтор ярких моментов матчей Дин Джуньху vs Майкл Холт, Нил Робертсон vs Luo Zetao, Чжао Синьтун, Стэн Муди и другие, первый раунд Инглиш Опен 2026 Дин Джуньху (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - квалификация Трансляции, расписание - первый раунд Смотрите видеоподборку ТОП-моментов матчей первого раунда турнира English Open 2026 в Брентвуд, Англия, Великобритания.

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