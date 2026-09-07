Видеообзор матчей первого раунда English Open 2026

Смотрите видеоповтор ярких моментов матчей Дин Джуньху vs Майкл Холт, Нил Робертсон vs Luo Zetao, Чжао Синьтун, Стэн Муди и другие, первый раунд Инглиш Опен 2026 Дин Джуньху (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - квалификация Трансляции, расписание - первый раунд Смотрите видеоподборку ТОП-моментов матчей первого раунда турнира English Open 2026 в Брентвуд, Англия, Великобритания.