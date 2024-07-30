Депутат Волоцков: протесты в Каракасе финансируются из США

Финансирование протестов, начавшихся в Венесуэле после победы на президентских выборах действующего главы государства Николаса Мадуро, осуществляется из Соединенных Штатов, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Волоцкова, находящегося в Каракасе в составе российской делегации наблюдателей.