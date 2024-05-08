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Шимоните: Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста

Шимоните: Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста

Литва не станет депортировать украинских мужчин призывного возраста. Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием Financial Times сделала руководитель правительства прибалтийской республики Ингрида Шимоните.

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Комментарии
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А
Александр
Литва не будет высылать украинских дезертиров. Она отправит на Украину свои войска. Тащусь в этом зоопарке!
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18 час.
TF
Tatyana Fedotova
Мудрое решение в вымирающей стране. Украинские хлопчики неплохой генофонд, да и правильно, за Литву пусть воюют.
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17 час.

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