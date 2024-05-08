Шимоните: Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста

Литва не станет депортировать украинских мужчин призывного возраста. Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием Financial Times сделала руководитель правительства прибалтийской республики Ингрида Шимоните.
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