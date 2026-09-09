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«Им пора на родину»: Германия готова передать Украине данные на мужчин призывного возраста

«Им пора на родину»: Германия готова передать Украине данные на мужчин призывного возраста

Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться на Украину. Берлин может помочь Киеву установить, кто из них находится в стране.

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