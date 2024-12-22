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"Враг празднует мрачное Рождество": Кольцо к Судже сужается, но Путин ответа не даёт

"Враг празднует мрачное Рождество": Кольцо к Судже сужается, но Путин ответа не даёт

Царьград Коллаж Царьграда Ситуация в Курской области остаётся стабильно тяжёлой. Враг несёт огромные потери, но продолжает забрасывать на нашу землю всё новые и новые резервы.

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Любовь я
Дай бог удачи нашим воинам!✊
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