Палата представителей США 14 сентября начнет дебаты по законопроекту против РФ

К дебатам по антироссийскому законопроекту 14 сентября приступят члены палаты представителей США. Они рассмотрят документ об ужесточении санкций против России, инициатором которого выступил сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).