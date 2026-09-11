Палата представителей США 14 сентября начнет дебаты по законопроекту против РФ

К дебатам по антироссийскому законопроекту 14 сентября приступят члены палаты представителей США. Они рассмотрят документ об ужесточении санкций против России, инициатором которого выступил сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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