Россиянин Сергей Бобровский в НХЛ установил вратарский рекорд «Флориды» всех времён

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после пятого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) стал новым рекордсменом франшизы по продолжительности серии без пропущенных шайб в Кубке Стэнли.
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