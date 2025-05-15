Россиянин Сергей Бобровский в НХЛ установил вратарский рекорд «Флориды» всех времён

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после пятого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) стал новым рекордсменом франшизы по продолжительности серии без пропущенных шайб в Кубке Стэнли.