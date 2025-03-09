Corriere della Sera написала о бегстве ВСУ из Курской области

Итальянское СМИ назвало бегство украинских формирований с территории России "активным отступлением".Русские военнослужащие шаг за шагом вытесняют с территории Курской области остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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