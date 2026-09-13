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Аргументы недели

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«Нацистский оскал украинского сопротивления» или плацдарм для европейских опытов? The Jerusalem Post нашла для Зеленского место в хвосте мировых еврейских элит

«Нацистский оскал украинского сопротивления» или плацдарм для европейских опытов? The Jerusalem Post нашла для Зеленского место в хвосте мировых еврейских элит

Издание The Jerusalem Post решило порадовать мир очередным списком тех, кто якобы крутит земную ось, опубликовав свежий топ-50 самых влиятельных евреев планеты.

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