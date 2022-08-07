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Во сколько смотреть «Ахмат» – «Зенит» в Казахстане 6 августа

«Ахмат» Марата Быстрова сыграет с «Зенитом» Нуралы Алипа в 4-м туре РПЛ. Матч состоится 6 августа, старт в 23:00 по Нур-Султану.

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