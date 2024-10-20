Интернет кишит порно со спящими людьми. Кого это возбуждает и почему порносайты решили запрещать такие ролики?

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух», — пошутил в начале 2024 года комик Павел Воля и почти моментально оказался в центре скандала.