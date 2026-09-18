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Кевин О’Коннор о контракте Кейонте Джорджа: «Невероятно выгодная сделка. Резкий прогресс. Очень высоко оцениваю будущее «Юты»

«Юта» согласовала 5-летнее продление новичка с защитником Кейонте Джорджем . «Невероятно выгодная сделка для Джаз с учетом 31,5 млн за год в среднем.

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