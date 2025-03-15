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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Не лучшим образом проехал свой круг. Но в целом «Феррари» просто не хватало скорости»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации перед Гран-при Австралии, в которой занял 7-е место, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

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