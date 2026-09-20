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ТАСС

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На Запорожье второй день голосования прошел без ЧП и атак БПЛА на участки

На Запорожье второй день голосования прошел без ЧП и атак БПЛА на участки

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Второй день основного этапа голосования на выборах депутатов Госдумы в Запорожской области прошел без атак украинских беспилотников на участки и иных происшествий.

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