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Прячет лицо под кепкой, но подсказывает имя: Вера Брежнева скрывает нового бойфренда?

Прячет лицо под кепкой, но подсказывает имя: Вера Брежнева скрывает нового бойфренда?

В 2023-м стало известно о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Брак звезд продлился восемь лет.

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ВД
Вовладар Даров
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