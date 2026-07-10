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Николай Оганезов: «Системного подхода к борьбе с лудоманией нет. Популисты используют проблему в электоральных целях, создавая хаос вбросами об эпидемии»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал принятие закона о размещении на сайтах букмекеров информации о риске азартных игр.

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