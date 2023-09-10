ФОТО: SOMMTHINK/SHUTTERSTОСK.СОM ВАДИМ ЕГОРОВ Киев готовится запустить на территорию России 200 тысяч боевых беспилотников, способных нести смертоносной груз на тысячу километров вглубь страны.
УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА
Комментарии
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zoubova
Не с метками ,а с сетками
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2 час.
Николай Галыгин
Стоимость дронов и дирижаблей не сопоставима,а уязвимость от дронов нулевая.
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47 мин.
АБ
Александр Белов
За чем их пытаться уничтожать в воздухе, когда их можно уничтожить на земле, даже ещё в процессе сборки на заводах. Вся это противодронная защита в воздухе, происки пятой колонны, дорогая и бесполезная затея, чтобы потратить деньги и вызвать недовольство людей, когда начнут их массировано применять по нашим городам.
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15 мин.
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