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УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА

УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА

ФОТО: SOMMTHINK/SHUTTERSTОСK.СОM ВАДИМ ЕГОРОВ Киев готовится запустить на территорию России 200 тысяч боевых беспилотников, способных нести смертоносной груз на тысячу километров вглубь страны.

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Комментарии
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zoubova
Не с метками ,а с сетками
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2 час.
Николай Галыгин
Стоимость дронов и дирижаблей не сопоставима,а уязвимость от дронов нулевая.
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47 мин.
АБ
Александр Белов
За чем их пытаться уничтожать в воздухе, когда их можно уничтожить на земле, даже ещё в процессе сборки на заводах. Вся это противодронная защита в воздухе, происки пятой колонны, дорогая и бесполезная затея, чтобы потратить деньги и вызвать недовольство людей, когда начнут их массировано применять по нашим городам.
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15 мин.

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