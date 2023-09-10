УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА

АБ

Александр Белов

За чем их пытаться уничтожать в воздухе, когда их можно уничтожить на земле, даже ещё в процессе сборки на заводах. Вся это противодронная защита в воздухе, происки пятой колонны, дорогая и бесполезная затея, чтобы потратить деньги и вызвать недовольство людей, когда начнут их массировано применять по нашим городам.