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Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским

Владимир Зеленский на встрече с депутатами от партии «Слуга народа» пожаловался на открытый конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

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