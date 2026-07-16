Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским

Владимир Зеленский на встрече с депутатами от партии «Слуга народа» пожаловался на открытый конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.