Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада

Железная дорога Решт – Астара соединит Россию и Иран через территорию Азербайджана, пишет Le Monde. Дорога станет частью транспортного коридора "Север – Юг", который обеспечит дальнейшее сближение России и стран Глобального Юга.
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