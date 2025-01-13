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Калужские новости

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Понтонный мост через Оку возле Калуги обойдется бюджету в 12 миллионов рублей

Понтонный мост через Оку возле Калуги обойдется бюджету в 12 миллионов рублей

Заключен контракт на содержание в течение 2025 года наплавного моста «НМ-Дугна» через реку Ока на трассе Ферзиково-Дугна-Р-132 «Золотое кольцо» в поселке Дугна Ферзиковского района Калугадорзаказчик заключил контракт на содержание в течение 2025 года наплавного моста «НМ-Дугна» через реку Ока на трассе Ферзиково — Дугна — Р-132 «Золотое кольцо» в посёлке Дугна Ферзиковского района.

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