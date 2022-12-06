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В Тюмени глава Салехарда Алексей Титовский встретился с земляками-ветеранами

В Тюмени глава Салехарда Алексей Титовский встретился с земляками-ветеранами

Активисты землячества «Полярный круг» в Тюмени встретились с мэром Салехарда Алексеем Титовским. Старожилы окружного центра рассказали главе о своих увлечениях, волонтерстве, помощи мобилизованным, расспрашивали о перспективах развития столицы ЯНАО.

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