В Тюмени глава Салехарда Алексей Титовский встретился с земляками-ветеранами

Активисты землячества «Полярный круг» в Тюмени встретились с мэром Салехарда Алексеем Титовским. Старожилы окружного центра рассказали главе о своих увлечениях, волонтерстве, помощи мобилизованным, расспрашивали о перспективах развития столицы ЯНАО.