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Малый бизнес Европы стал основной жертвой русофобии

Малый бизнес Европы стал основной жертвой русофобии

Страны Европы захлестнула волна банкротств. Пока правительства поют мантры о том, как хорошо будет жить без российских энергоносителей, разоряются тысячи предпринимателей, которые больше не могут оплачивать колоссальные счета за электричество.

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