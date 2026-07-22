RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Политолог Корнилов рассказал, почему Зеленский сменил главкома ВСУ

Политолог Корнилов рассказал, почему Зеленский сменил главкома ВСУ

Политолог Владимир Корнилов рассказал, почему Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь — толпы, которую искусно собрали сторонники Фёдорова», — заявил Корнилов в беседе с газетой «Взгляд».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии