Политолог Корнилов рассказал, почему Зеленский сменил главкома ВСУ

Политолог Владимир Корнилов рассказал, почему Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь — толпы, которую искусно собрали сторонники Фёдорова», — заявил Корнилов в беседе с газетой «Взгляд».
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