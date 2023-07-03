Бытует расхожее мнение, что Москва и москвичи практически не участвуют в CBO - и те, кто это утверждает, апеллируют к тому, что атмосфера Москвы совершенно непохожа на ту, что сложилась на новых территориях и в приграничных регионах.
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