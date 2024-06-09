Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Кирове

t.me/Госавтоинспекция Кировской области Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и служебного автобуса в Кирове, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Кировской области.
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