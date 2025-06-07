Апраксин Двор почти избавили от незаконных построек

Торговля больше не носит массовый характер В Петербурге Апраксин Двор за полтора года почти освободили от незаконных построек, сообщили в пресс-службе городского Комитета по законности, правопорядку и безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии