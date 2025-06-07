НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    На пятый день раскачались... Да этот Тимофеев с женушкой, уже в Киеве отработанные гривны три дня назад получил.МВД объявило в ро...
  • Leon Dan
    Ну пусть скажет, какая страна, какая армия и кто избавил.Володин заявил, ч...
  • Владимир Витковский
    ... опубликовать список замороженного с сообщением родственникам, это их родные, неужели и после этого будут молчать?...Колонна с телами ...

Апраксин Двор почти избавили от незаконных построек

Апраксин Двор почти избавили от незаконных построек

Торговля больше не носит массовый характер В Петербурге Апраксин Двор за полтора года почти освободили от незаконных построек, сообщили в пресс-службе городского Комитета по законности, правопорядку и безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоша Веверсис
их сносят а они опять ставят.Да они на власть российскую член ложат.А это значит что власть слаба и надо ожидать событий которые потрясут страну.Будет большая беда.
Ответить
14 час.
наверх