БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Могилёв сражался с гитлеровцами ﻿

Как Могилёв сражался с гитлеровцами ﻿

Нил КОЛЬЦОВ   Оборона города Могилёва от фашистов известна гораздо менее эпопеи Брестской крепости или битвы за Минск, однако именно в южной Белоруссии немцы столкнулись с сильным сопротивлением, срывавшим планы блицкрига.

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