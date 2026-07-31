Как Могилёв сражался с гитлеровцами ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Оборона города Могилёва от фашистов известна гораздо менее эпопеи Брестской крепости или битвы за Минск, однако именно в южной Белоруссии немцы столкнулись с сильным сопротивлением, срывавшим планы блицкрига.
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