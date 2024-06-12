Мошенники используют мессенджеры для мошеннических схем и взлома аккаунтов

В последнее время мошенники активно используют мессенджеры для совершения различных преступлений. Куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова обратила внимание на то, что мошенники создают фейковые каналы известных блогеров и используют DDOS-атаки для взлома аккаунтов.