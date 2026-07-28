Мы уверены, что человечество стало первой разумной цивилизацией на Земле. Но нашей истории всего несколько сотен тысяч лет, тогда как самой планете уже более 4,5 миллиарда.
Если бы до нас на Земле существовала другая развитая цивилизация, узнали бы мы об этом?
Комментарии
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Атом Мартин
так как он выглядит , если человек появился сравнительно недавно по историческим меркам относительно заселения планеты динозаврами и которые доминировали многие миллионы лет на планете?
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1 м.
Sema
Никто из людей никогда не видел Бога, потому что Он дух – это форма жизни, которая намного выше нашей. «Бога не видел никто никогда…». От Иоанна, 1 глава — Библия — Синодальный перевод. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». От Иоанна, 4 глава — Библия — Синодальный перевод. Землю Бог создал для того чтобы на ней жили люди. «Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Псалтирь, 113 глава — Библия — Синодальный перевод.
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1 м.
Атом Мартин
так что насчет динозавров , они же были созданы гораздо раньше людей и жили гораздо дольше по историческим меркам , кто их создал и почему они долгое время были на планете хозяевами а не человек?
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1 м.
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