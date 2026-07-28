Если бы до нас на Земле существовала другая развитая цивилизация, узнали бы мы об этом?

Атом Мартин так как он выглядит , если человек появился сравнительно недавно по историческим меркам относительно заселения планеты динозаврами и которые доминировали многие миллионы лет на планете?

Sema Никто из людей никогда не видел Бога, потому что Он дух – это форма жизни, которая намного выше нашей. «Бога не видел никто никогда…». От Иоанна, 1 глава — Библия — Синодальный перевод. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». От Иоанна, 4 глава — Библия — Синодальный перевод. Землю Бог создал для того чтобы на ней жили люди. «Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Псалтирь, 113 глава — Библия — Синодальный перевод.