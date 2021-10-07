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Эксперт Рамазанов: картофель может подорожать в ноябре из-за плохой урожайности

Эксперт Рамазанов: картофель может подорожать в ноябре из-за плохой урожайности

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им.

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