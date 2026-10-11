Хорошо известный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с приятными ценами

Сотни новых кроссоверов четвертого поколения выставили на продажу в России. Основную массу составляют длиннобазные Tucson L китайской сборки, хотя попадаются и «стандартные» экземпляры, которые раньше завезли из Казахстана.
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