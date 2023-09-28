Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

"Саша очаровательный мужчина." – так отзывается актриса Алена Бабенко об Александре Лазареве.Бабенко призналась, что ей сложно справляться с эмоциями, когда она становится свидетелем невероятных моментов, которыми так насыщенна телевизионная программа, в которую пригласили актрису.