Красавица Бабенко сообщила о связи с Лазаревым: прекрасный партнер

"Саша очаровательный мужчина." – так отзывается актриса Алена Бабенко об Александре Лазареве.Бабенко призналась, что ей сложно справляться с эмоциями, когда она становится свидетелем невероятных моментов, которыми так насыщенна телевизионная программа, в которую пригласили актрису.
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