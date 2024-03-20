🫥 Точка притяжения молодёжи: В Судаке появилась арт-резиденция кластера «Таврида» В трёхэтажном историческом здании Судака, которое ранее было заброшенным, будут заниматься около двухсот человек.
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🫥 Точка притяжения молодёжи: В Судаке появилась арт-резиденция кластера «Таврида» В трёхэтажном историческом здании Судака, которое ранее было заброшенным, будут заниматься около двухсот человек.