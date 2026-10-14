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Распродажа американских полупроводниковых акций продолжается пятый торговый день

Распродажа американских полупроводниковых акций продолжается пятый торговый день

Американские акции производителей полупроводников продолжили снижение на фоне опасений по поводу конкуренции со стороны Китая и устойчивости инвестиций в искусственный интеллект.

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