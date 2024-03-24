За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано одно ДТП, в котором травмы получил один человек

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим зарегистрировано в пятницу в Иванове. Так, в 12-40 на улице Громобоя 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», при повороте налево, совершил столкновение с движущемся слева попутно автомобилем «Ленд Ровер», под управлением 42-летнего мужчины.
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