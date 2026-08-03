Ипотека в Украине в 2026 году: как купить квартиру дешевле, получить «єОселя» и не переплатить банку — подробная инструкция

Ипотека в Украине в 2026 году — это уже не просто вопрос «дадут ли мне кредит». Главная задача покупателя заключается в другом: правильно выбрать программу, определить реальный бюджет, не переплатить за квадратные метры, использовать доступные формы государственной помощи и заранее просчитать все расходы, которые возникают помимо первого взноса.
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