Ипотека в Украине в 2026 году: как купить квартиру дешевле, получить «єОселя» и не переплатить банку — подробная инструкция

Ипотека в Украине в 2026 году — это уже не просто вопрос «дадут ли мне кредит». Главная задача покупателя заключается в другом: правильно выбрать программу, определить реальный бюджет, не переплатить за квадратные метры, использовать доступные формы государственной помощи и заранее просчитать все расходы, которые возникают помимо первого взноса.