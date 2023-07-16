Знаете, я привык рефлексировать. Подвергать сомнению даже собственные суждения…Может я глобально не прав? Может у меня просто мерзкий характер, а с российской медийкой всё в порядке?Может Подоляка в бане лучше осведомлён, чем Герасимов? Может ВАГШ не нужна, и можно командовать армиями, будучи мастером настройки холодильных аппаратов?Может Карнаухов честный отставной офицер, который защищает другого честного отставного офицера, несправедливо обвинённого в множественных случаях вымогательства?Может Симоньян – медиа-менеджер высочайшего уровня, сделавший «RT» самым рейтинговым телеканалом (который совершенно случайно никто не смотрит)?Может Прилепин – великий писатель, круче Пушкина, а не вторичный антисоветский графоман?Может «Воскресный вечер с Соловьёвым» интересная и познавательная программа, а не унылый междусобойчик, где одни и те же персонажи годами повторяют одно и то же?Может Шахназаров гениальный режиссёр и выдающийся мыслитель современности, а не косноязычный так сказать маразматик?Может профессор Евстафьев действительно крутой американист, а я зря смотрю американские новости и ток-шоу по два-три часа каждый день?Может военкуры – принципиальные правдорубы, открывающие глаза Путину, который внимательно читает их и черпает из «телеграм» сведения о состоянии дел на фронте?Не, что-то я чем дальше, тем сильнее загоняюсь…Придётся, видимо, продолжать быть мерзким и ехидным.