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Русская весна

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Спецназ «Ахмат» бьет врага под Белогоровкой (ВИДЕО)

Спецназ «Ахмат» бьет врага под Белогоровкой (ВИДЕО)

Спецназ «Ахмат» бьет врага под Белогоровкой в Луганской Народной республике. Операторы БпЛА группы «Аида» меткими сбросами уничтожают украиснких боевиков прямо на их позициях на меловом карьере, а также наводят артиллерию.

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