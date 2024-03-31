Спецназ «Ахмат» бьет врага под Белогоровкой (ВИДЕО)

Спецназ «Ахмат» бьет врага под Белогоровкой в Луганской Народной республике. Операторы БпЛА группы «Аида» меткими сбросами уничтожают украиснких боевиков прямо на их позициях на меловом карьере, а также наводят артиллерию.
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