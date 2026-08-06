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Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки раскритиковал Россию, но не упомянул США

Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки раскритиковал Россию, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своей речи на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки раскритиковал действия России на Украине, но забыл упомянуть США — страну, которая в 1945 году сбросила на город атомную бомбу.

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