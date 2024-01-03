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Закон и Порядок

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  • vnesterov1960 Нестеров
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Токаев заявляет, что ни одна проблема в мире не решается без России

Токаев заявляет, что ни одна проблема в мире не решается без России

Токаев: с Луны ясно, что ни одна проблема в мире не может быть решена без России Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку сегодня ни одна мировая проблема не может решаться без участия Москвы, заявил Токаев.

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Александр Рожков
TVCOM прекратил показ в Казахстане российских телеканалов                    https://tass.ru/obschestvo/19670463
TVCOM прекратил показ в Казахстане российских телеканалов
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