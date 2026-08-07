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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России по регби. 9-й тур. «Динамо» сыграет с «ВВА-Подмосковье», «Красный Яр» – со «Стрелой-Ак Барс», «Слава» против «Локомотива»

8 и 9 августа пройдут матчи девятого тура чемпионата России по регби. Спортс’’ покажет все матчи в прямом эфире.

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