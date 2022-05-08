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Полицейские в Подмосковье поздравили ветеранов с 77-й годовщиной Победы

Сотрудники УМВД России по г.о. Воскресенск посетили по месту жительства и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов органов внутренних дел, а также инвалидов, вследствие военной травмы, с наступающим праздником - Днем Победы.

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