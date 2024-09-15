Потрясающий салат без грамма мяса. Лучший выбор для тех, кто следит за фигурой

Этот салат идеально подойдет для легкого ужина или быстрого перекуса. Простой набор ингредиентов, свежий вкус и нежная заправка из сметаны и майонеза делают его отличным вариантом как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
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