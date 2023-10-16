Месси заранее сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Аргентинец Лионель Месси станет обладателем приза лучшему футболисту сезона-2022/23. Как сообщает Bolasport, ссылаясь на друга Месси Алессандро Доссетти, на прошлой неделе, 13 октября, аргентинца известили о том, что «Золотой мяч» будет присужден именно ему.