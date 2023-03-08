Президент «Баварии»: «У нас есть все шансы на победу в ЛЧ. Не вижу никого сильнее»

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высоко оценил шансы на победу в Лиге чемпионов. Мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (3:0 по сумме двух матчей) и вышли в 1/4 финала.