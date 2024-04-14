Подразделение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен ВС РФ

ВА

Виктор Александров

"В апреле 2014 года из-за обострения ситуации на Востоке Украины часть бригады была переведена в Донецкую область. 16 апреля 2014 года во время выполнения задания в рамках антитеррористической операции, передовой отряд 25-й воздушно-десантной бригады вошёл в город Краматорск, где был заблокирован местными жителями. После переговоров колонна из шести единиц бронетехники под флагами России и Донецкой области перешла в Славянск. В Славянске техника была оставлена местным силам самообороны, а часть десантников вернулась в места дислокации" [Википедия]. Опубликовал Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.