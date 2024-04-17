НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Вратарь «Вашингтона» Линдгрен с 27 сэйвами против «Флайерс», Веренски с 2+2 и Демко с 39 сэйвами в 1-м матче после травмы – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, отразивший 39 из 40 бросков «Калгари» (4:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх