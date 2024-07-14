Терианы, квадроберы и фурри: что говорят специалисты о вступлении детей в субкультуры (18+)

Почему психологи и психиатры во всех уголках России бьют тревогу. Жёсткая позиция В России в последнее время обеспокоились всё большим вовлечением детей в субкультуру терианов, квадроберов и фурри, представители которой отождествляют себя с определёнными животными.
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